映画「スター・ウォーズ」のレイア姫フィギュア用として制作された厚紙パッケージ（台紙）が、オークションで1万5000ポンド（約300万円）という高額で落札される可能性がある。 【写真】「スター・ウォーズ」の名場面リアルでもレイア姫がルークを叱咤していた 注目されているのは、1978年に玩具メーカー「ケナー」が制作した試作用のプリプロダクション台紙