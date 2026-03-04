札幌の小川佳純コーチ「プロの世界でもう一回、指導者として勝負したいと」北海道コンサドーレ札幌は3月7日まで、千葉・JFA夢フィールドでキャンプを行っている。今シーズンから川井健太監督が就任したが、指揮官を支えるのが小川佳純コーチだ。現役時代は名古屋グランパスで背番号10を付けた名選手だったが、「個人的には対戦が楽しみだったチームの一つ」と印象を明かした。「川井さんとサガン鳥栖で2シーズン仕事をさせていた