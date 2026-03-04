札幌の浦上仁騎「勝たせてやろうと思っている奴らが何人いるかわからない」北海道コンサドーレ札幌は3月1日、キャンプ地のJFA夢フィールドで栃木シティトレーニングマッチを行った。35分×2本で1-2の敗戦となったが、ゲームキャプテンを務めたDF浦上仁騎が若手中心の布陣を牽引。試合後にうなだれるほどの気迫を見せ、「本当に足りないと思っています」と厳しい表情で語った。1年目のDF川原颯斗とセンターバックのコンビを組ん