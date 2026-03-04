グループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）の自宅を数回訪れてインターホンを数百回鳴らすなどのストーカー行為を繰り返し、住居に侵入した容疑がもたれているブラジル国籍の30代女性Aが拘束された状態で裁判にかけられた。3日、韓国法曹界によると、ソウル西部地検女性児童犯罪調査部（ワン・ソンジュ部長）は先月27日、ストーキング処罰法違反および住居侵入の容疑でA被告を拘束起訴した。ただし、住居侵入