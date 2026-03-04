米国のイラン攻撃が中長期戦に拡大する可能性が提起され、ロシア・ウクライナの終戦交渉に再び暗雲が垂れ込めた。交渉を主導してきた米国が中東戦線に深く関与することになり、仲裁の動力が弱まる可能性があるとの懸念が高まっている。3日（現地時間）、外信報道によると、ロシアは前日夜、ウクライナ南部の物流拠点であるオデーサ（オデッサ）地域の港湾と交通インフラを集中攻撃した。人命被害はなかったものの、貨物倉庫や道路