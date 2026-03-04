米国とイスラエルの攻撃に対抗し、4日連続で武力による報復を続けているイランが、先端兵器はまだ使用していないと強調し、強い抵抗の意思を示した。3日（現地時間）、イラン国営IRNA通信によると、レザ・タライ＝ニク国防省報道官は「われわれは敵が宣言した戦争計画よりも長期間にわたり防衛し、攻勢的な防衛を行う能力がある」と述べた。同氏は「われわれが保有する先端兵器や装備を、最初の数日間で全て投入することはない」と