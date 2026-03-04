宇都宮市消防局の公式X（旧Twitter）は3月2日、投稿を更新。マタニティ執務服の導入を発表しました。【写真】宇都宮市消防局が導入したマタニティ執務服「着心地も良いと好評です」同アカウントは「妊娠経験のある職員からの意見を参考に、全国でも珍しい『パンツタイプ』のマタニティ執務服を導入しました」と投稿。実際に着用した写真も公開しています。「通常の執務服と一体となって目立ちにくく、身体にも負担なく、着心地も良