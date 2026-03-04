歌手の氷川きよしさんは3月2日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいます。【写真】氷川きよしの豪華な手料理「管理栄養士さんもビックリ」氷川さんは「お休みの日の自炊」と説明し、12枚の写真を投稿。焼き魚やおでんといった主菜だけでなく、副菜の小鉢の種類も豊富でとても豪華です。何より見栄えが良く、丁寧に作られていることが分かります。「マネージャーの彼や自分の身体のために栄養管理もわたしの勤