JR東日本によりますと、東北新幹線の新白河〜福島駅間での停電トラブルの影響で、東北新幹線の東京駅から盛岡駅の間と山形新幹線の東京駅から福島駅の間の上下線で運転を見合わせています。現地に係員が到着し、停電の原因は倒木と判明したということです。現在、撤去作業が行われていますが、作業は難航していて、運転再開は午前8時50分ごろを見込んでいるとのことです。