少子化を止める方法はあるのか。評論家の白川司さんは「ハンガリーは、子どもを4人以上産めば所得税ゼロといった大胆な子育て支援を実行したが、肝心の出生率はここ数年で急落している。この現象から、今の日本に本当に必要な政策がわかる」という――。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maruco■子育て支援に大金を費やしたハンガリー「日本の少子化が止まらないのは、子育て支援が足りないから