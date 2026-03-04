ガーディアンズとのオープン戦で今季2度目の実戦登板ドジャース・佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、アリゾナ州グッドイヤーで行われたガーディアンズ戦に先発登板。初回、2つの四球と安打で無死満塁のピンチを招くと満塁弾を浴びた。被弾後にも四球を与え、1死も奪うことができず降板。試合後、佐々木は「試合前から感覚はよかった」と状態を明かした。（Full-Count編集部）