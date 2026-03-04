日本橋室町エリアマネジメントは3月18日〜4月5日、「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」を開催する。日本橋全域の老舗飲食店やホテル、商業施設の約25店舗が「福徳の森」周辺に多彩な屋台を出店同イベントは、今年で13回目を迎える。東京ミッドタウンや東京ミッドタウン日比谷など、三井不動産グループの4施設と連携し、エリア全体で華やかな春を彩る。COREDO室町テラス大屋根広場では「日本橋パフェス」を実施する。3月18日〜21日、4月