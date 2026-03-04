米国代表がジャイアンツと対戦、スキーンズが3回1失点第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む米国代表が3日（日本時間4日）、ジャイアンツと強化試合を行い15点を奪い大勝した。先発したポール・スキーンズ投手（パイレーツ）が3回1失点、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が2安打を放つなど、初の実戦で投打の主力が結果を残した。初回、米国代表は連打で無死二、三塁のチャンスをつくると、主将を務め