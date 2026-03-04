新しいZR-Vは2.0Lハイブリッドの「e:HEV」に一本化 ホンダZR-V e:HEV Zブラックスタイル（特別仕様車）｜Honda ZR-V e:HEV Z Black Style ホンダ「ZR-V」が一部改良を受け、3月下旬に登場する予定だ。今回の改良ではグレード構成を見直し、パワートレインを刷新。これまで設定されていた1.5Lガソリンモデルは廃止され、2.0Lハイブリッド「e:HEV」のみに一本化される。e:HEVモデルは「e:HEV Z」と特別仕様車「e:HEV