市川中車と市川團子が挑む大スペクタクル歌舞伎、歌舞伎町大歌舞伎 三代目猿之助四十八撰の内「獨道中五十三驛」が5月3日から上演される。本作は、文政10年に江戸河原崎座で初演。長らく上演が途絶えていた作品を昭和56年に三代目市川猿之助（二世市川猿翁）が歌舞伎座にて復活上演させた。今回の上演では、古典歌舞伎を人気声優陣が語り演じるオリジナル朗読劇「こえかぶ」とのコラボで贈る。そして、二幕目の「岡崎無量寺の場