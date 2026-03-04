ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表に選出されていたフィリーズのヨハン・ロハス外野手（25）が、禁止薬物（PED）の検査で陽性反応を示した。初回違反のため、80試合の出場停止処分が科される見込み。ロハスは処分に対して異議申し立てを行う予定だという。この結果を受け、ドミニカ共和国代表のゼネラルマネジャー（GM）であるネルソン・クルーズ氏は、ロハスが今大会のWBCには出場しないことを