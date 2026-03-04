SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が4日までに自身のインスタグラムを更新。私服の白いミニのワンピース姿を披露した。「今日寒かったでも春っぽワンピ着てお出かけ今日はラジオ収録でしたラジオ面白いし元気出ると思うのでなんか暇だなー楽しくないなーて時にぜひ聞いてみてね笑」とつづり、白いミニのワンピース姿の写真をアップ。「ミニドレスはオフショルとオンショルの2wayスカート部分がプリーツ