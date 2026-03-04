女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は4日、第108回が放送され、俳優の安井順平（51）が医師・黒田役で事前告知なしのサプライズ出演を果たした。朝ドラ出演は、2023年度後期「ブギウギ」以来2年ぶり4回目。前日3日のミュージシャン・DAIGO（47）に続く2日連続のサプライズキャストとなった。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」