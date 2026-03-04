スズキ最新「軽セダン」は“走り”がイイ！スズキの軽セダン「アルト」は2025年7月に一部改良を実施し、内外装の一部デザインを刷新しただけでなく、ボディ剛性アップなど様々な面において手が加えられました。その目的や今後の展開などについて、開発責任者にお話をうかがいました。「ワークス」登場の可能性は？【画像】超カッコいい！ これがスズキ最新「軽セダン」です！（62枚）今回お話をしていただいたのは、アルトの