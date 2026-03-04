私（カオリ）は、夫のシンイチと娘のカリン（3才）との3人家族。義実家とは車で30分ほどの距離で、ときおり娘の顔を見せがてら遊びに行くようにしています。義実家には義母と義父、そして義祖母の3人が暮らしています。義祖母は私には優しくていい人なのですが、義母に対しては冷たい態度をとっています。どうして義母はこんな意地悪をされながらも義祖母と一緒に暮らしているんだろう……私はずっと不思議に思っていたのでした。