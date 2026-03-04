北海道・苫小牧警察署は2026年3月3日、苫小牧市のアルバイト従業員の男（28）を住居侵入の疑いで逮捕しました。男は3日午前10時ごろ、正当な理由がないにも関わらず、苫小牧市内の住宅に侵入した疑いが持たれています。3日午前10時50分ごろ、住人の男性（46）から「息子が2階で寝ていたところ誰かが入ってきた」と警察に通報がありました。警察によりますと、男と男性は知人関係で、在宅していた男性の息子の証言などから男を特定