北海道・旭川中央警察署は2026年3月3日、傷害の疑いで比布町の無職の男（77）を逮捕しました。男は2日午前9時半ごろ、比布町新町の路上で、停車中の車内にいた保育士の女性（35）に対し、肩をつかんだり腹部を殴打するなどの暴行を加え、けがを負わせた疑いが持たれています。女性は右肩三角筋筋挫傷と腹部打撲の全治10日の軽傷です。3日午前9時40分ごろ、女性から「見知らぬ男から肩をつかまれ腹を殴られた」と警察に通報があり、