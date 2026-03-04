＜ダイキンオーキッドレディス事前情報◇3日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞自身のSNSで結婚を発表していたツアー通算1勝の金澤志奈が練習ラウンド後、取材に応じた。「ゴルフの話だけで…」。そう前置きしたが、顔は笑っている。SNSでは結婚相手のことには一切触れておらず、この日も「それはシークレットで。話せないです」と言いながらも、1歳年上の一般男性であることを明かした。【写真】美しき金澤志奈