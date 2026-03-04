北海道・室蘭警察署は2026年3月3日、室蘭市の自称・塗装業の男（52）を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。男は3日午後3時半ごろ、室蘭市東町3丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、男は家具店の駐車場から道道に出る際に40代の女性が運転する車と衝突したということです。女性にけがはありません。目撃者からの通報を受けて駆けつけた警察官が男の呼気検査をした