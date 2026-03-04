＜アーノルド・パーマー招待 事前情報◇3日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞今週の米国男子ツアーは5日からシグネチャーイベントのひとつが開幕する。3日には予選ラウンドの組み合わせが発表された。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見日本勢は2人が出場。松山英樹はジャスティン・トーマス（米国）とのラウンドが決まった。「ジェネシス招待」以