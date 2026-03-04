＜ダイキンオーキッドレディス事前情報◇3日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞芝の種類だけでなく、刈り高・天候・傾斜や硬さ・風向きなどに合わせて、その時に最適なパターを選び分けてきた女子プロきっての“目利き”の青木瀬令奈。今週の琉球ゴルフ倶楽部のコーライグリーンでは「どんなパターを選ぶのだろう？」と観察すると、やはり見慣れぬ未発表パターを試して対策を講じていた。【写真】2011年と13年発