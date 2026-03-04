【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,501.27 ▼403.51（3/3）NASDAQ：22,516.69 ▼232.17（3/3） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って下落しました。米国とイスラエルによるイラン攻撃が長期化するとの見方が株式市場の重荷となりました。3日、トランプ米大統領はホルムズ海峡の封鎖を巡って、自身のSNSに必要に応じて米海軍が同海峡を通る船舶の護衛に付くとの考えを示しました。これを受け