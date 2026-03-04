広島のドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が３日、地元凱旋で開幕１軍入りへアピールすると意気込んだ。チームは４日に京セラドームでオリックス戦に臨む。大阪生まれで大阪育ち。憧れていたグラウンドで、大きな快音を響かせてみせる。憧れていたグラウンドに、勝田が初めて立つ。京セラドームは幼少期に何度も足を運んだ球場だ。「無料券みたいなのがあったので、よく見に行っていた。広いイメージがあった」。思い