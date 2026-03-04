【その他の画像・動画等を元記事で観る】この度、TVアニメ『MAO』が、2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜放送開始となることが決定した。アニメーション制作は高橋留美子原作作品では『犬夜叉』・『犬夜叉 完結編』以来となる、サンライズが手掛ける。あわせて、キービジュアル、PV第1弾、EDテーマアーティスト情報などが一挙公開された。PV第1弾にて、OPテーマ Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」＆EDテーマ TRUE「呪愛（じゅ