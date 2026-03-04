【モデルプレス＝2026/03/04】俳優の柳楽優弥が、10月30日公開の映画『RYUJI 竜二』で主演を務めることが決定。あわせて、ティザービジュアルと特報映像が解禁された。【写真】人気俳優主演で名作映画をリメイク◆柳楽優弥「RYUJI 竜二」主演に決定原作は、1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた名作『竜二』。本作は、当時の社会に漂う閉塞感と主演・金子正次さんの生き様が重なり合い、公開初日から劇場が満席