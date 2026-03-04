3日夜、太陽と地球と月が一直線に並び、満月が地球の影に入って赤銅色に輝く「皆既月食」が起きました。 月は午後8時すぎに皆既食が始まり、午後8時半ごろに「食の最大」を迎えるとされていました。FBSのカメラも、その瞬間を待ちました。午後8時すぎ、福岡市の空は雲に覆われていましたが…わずかな隙間から見えました！ただ本当に一瞬で、すぐ雲に隠れてしまいました。次に「皆既月食」が見られるのは、2029年1月1日です。※F