【本日の見通し】中東情勢への警戒続く 昨日の市場では米国・イスラエルとイランとの紛争長期化警戒から有事のドル買いが優勢となった。ドル円は一時157円90銭台まで上昇。158円手前の売りが上値を抑えているものの、押し目は限定的で、ドル買いの意識が継続している。米国市場ではダウ平均が3日続落。一時1277ドルの大幅安となった。NY原油は一時大きく売られたが、イランのタンカー攻撃もあって反発するなど、