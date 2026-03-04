スピードスケート・高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝の現役引退表明に列島がざわついた。高木は４日、自身のインスタグラムを「競技人生の進退に関わること」として更新。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と伝え、競技から退くことを表明した。ミラノ・コルティナ五輪で５００メートル、１０００メートルと女子団