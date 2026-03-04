世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は４日までに「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」で（４月２９日、有明アリーナ」で追加対戦カードを発表した。フライ級総合格闘技世界タイトルマッチで若松祐弥がアバズベク・ホルミザエフ（ウズベキスタン）と防衛戦を行う。さらに、バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチにて王者ジョナサン・ハガティー（英国）に与座優貴が挑戦する。若松はホルミザエフに