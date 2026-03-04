初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は４日までに「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３８〜初代タイガーマスク４５周年記念プレ大会〜」（３・１９後楽園ホール）の追加対戦カード２試合を発表した。ＳＳＰＷ女子タッグ王者のジャガー横田、藪下めぐみがＳＡＫＩ、網倉理奈と防衛戦を行う。防衛戦に向けジャガーは「常に私は全力で闘います。ジャガー横田の試合をするだけ