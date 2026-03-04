プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが７日に東京・両国駅西口直結の「両国江戸ＮＯＲＥＮ」で開催されるイベント「両国ひなまつり」に参加する。江戸と女子プロレスが出会う、特別なひなまつりと銘打ったイベントでＳａｒｅｅｅは午前１１時から午後３時までトークイベント、プロレス流トレーニングなど開催。江戸１０日、２２日に横浜武道館でのデビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」