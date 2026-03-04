２月のミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子で銅メダル３個を獲得した高木美帆（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４日、自身のＳＮＳで、今月５〜８日にオランダ・ヘーレンフェインで開催される世界選手権終了後に現役を引退する意向を示した。高木はインスタグラムに「（世界選手権を）私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」とつづった。大会終了後に改めて説明の場を設けるとい