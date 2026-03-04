「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、侍ジャパン５−４阪神」（３日、京セラドーム大阪）阪神が３日、京セラドームで侍ジャパンとの強化試合に臨み、４−５で敗れた。序盤から劣勢を強いられた中、存在感を示したのがドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝だった。八回１死一、三塁から、対外試合初安打で初打点をマークしてアピール。チームとしてもこの回一挙４得点。デイリースポ