2026年に公開される本木雅弘主演映画『黒牢城』の第3弾キャストとして、近藤芳正、矢柴俊博、木原勝利、河内大和、吉岡睦雄、上川周作、前田旺志郎、坂東新悟の出演が発表された。 参考：本木雅弘主演×黒沢清監督『黒牢城』にユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰ら出演 本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞（「週