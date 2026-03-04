３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円７４銭前後と前日と比べて３５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円１５銭前後と同８０銭強のユーロ安・円高だった。 米国とイスラエルによるイラン攻撃が長期化するとの見方から「有事のドル買い」が入りやすく、ドル円相場は欧州市場で１５７円９７銭まで上伸する場面があった。ただ、１月に米