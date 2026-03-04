４日の東京株式市場はリスク回避の地合いが継続し、日経平均株価は大幅に３日続落し５万５０００円台前半まで水準を切り下げる場面がありそうだ。足もとでは中東情勢の緊迫化を背景とした世界同時株安の様相を示しており、東京市場もその流れに巻き込まれている。きょうは、これまで日経平均の下値支持ラインとして働いていた２５日移動平均線を下抜ける公算が大きい。前日はアジア株市場が日本を含め全面安で、特に韓国ＫＯＳＰ