1983年に公開された映画『竜二』を原作とする柳楽優弥主演映画『RYUJI 竜二』が、10月30日に全国公開されることが決定した。 参考：柳楽優弥、『ガンニバル』の怪演を経て『九条の大罪』へ実写化のポイントを解説 『竜二』は、当時の社会に漂う閉塞感と主演・金子正次の生き様が重なり合い、公開初日から劇場が満席となるなど大きな反響を呼び、公開から8日後に金子が逝去したことも重なり、作品は社会的関心の高まりとと