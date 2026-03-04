プレミアリーグ第29節が3日に行われ、リヴァプールは敵地でウルヴァーハンプトン（ウルブス）と対戦した。前節終了時点で14勝6分18敗の成績を残し、勝ち点「48」を積み上げているリヴァプール。現在の順位は5位で、4位につけるアストン・ヴィラ、3位のマンチェスター・ユナイテッドとの勝ち点差は「3」。来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を確実に手中に収めるため、今節はプレミアリーグにおける連勝の数を「4」に伸ば