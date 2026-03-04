小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は3月5日に、スマートフォンの最上位モデル「Xiaomi 17 Ultra」、そして「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」の2機種を各家電量販店などで発売する。2月20日に行われた記者会見では、スマホにもかかわらず駆動式の光学ズームを搭載するなど、驚きの特徴が明らかとなった。●夜景や花火もよくとれる光学ズームで遠くもくっきりとらえる登壇したプロダクトプランニング本部 本部長の安達