【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、完全生産限定盤シングルCD「アドレナ / BABY」を3月4日にリリースした。 ■「アドレナ」「BABY」の英語バージョンも 本作は、現在、TOKYO MX、BS11他で放送中のTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」、およびエンディングテーマ「BABY」を収録。 さらに、この2曲の英語版「ADRENA」「BABY - English Version -」