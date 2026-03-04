【その他の画像・動画等を元記事で観る】 青山テルマ feat. SoulJa「そばにいるね - From THE FIRST TAKE」の『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）バージョンが、3月4日に配信リリースされた。 ■パフォーマンス動画は公開後すぐに300万回を突破 「そばにいるね」は、2008年にリリースされ、着うたフル(R)で史上初となる200万ダウンロードを超える大ヒットを記録したラブソ