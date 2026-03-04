― ダウは403ドル安と3日続落、イランとの軍事衝突の長期化を警戒 ― ＮＹダウ 48501.27 ( -403.51 ) Ｓ＆Ｐ500 6816.63 ( -64.99 ) ＮＡＳＤＡＱ 22516.69 ( -232.17 ) 米10年債利回り4.069 ( +0.033 ) ＮＹ(WTI)原油 74.56 ( +3.33 ) ＮＹ金 5123.7 ( -187.9 ) ＶＩＸ指数23.57 ( +2.13 ) シカゴ日経225先物 (円建て)55335 ( -815 ) シカゴ日経225先物 (