大阪3月限ナイトセッション 日経225先物55320-830 （-1.47％） TOPIX先物3708.0-59.5 （-1.57％） シカゴ日経平均先物55335-815 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 3日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米国・イスラエルとイランの軍事衝突が続くなかで紛争が長期化するとの懸念が広がり、NYダウの下落幅は1200ドルを超える場面もあった。その後、トランプ