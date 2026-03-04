札幌・南警察署は2026年3月3日、上砂川町の介護福祉士の男（47）を詐欺の容疑で逮捕しました。男は3月2日から3日までの間、支払う意思や能力がないのにも関わらず、札幌市中央区南14条西1丁目のラブホテルに1人で宿泊し、宿泊代金など合計3万3000円を支払わなかった疑いが持たれています。3日午後2時20分ごろ、ホテルの従業員から「男性客が宿泊代金を支払えないと言っている」と警察に通報があり、事件が発覚ました。警察によりま