最下位からの逆襲を目指すロッテは、サブロー監督の掲げる“昭和流”のキャンプを経て、オープン戦に臨んでいる。徹底的にバットを振り込んだ野手陣を裏方として支える打撃投手には新たなメンバーも加わった。藤田涼太郎打撃投手もその一人。26歳の左腕だ。長く熱烈にロッテを応援してきたファンなら藤田姓の左腕でピン！とくるかもしれない。父・宗一氏はかつて「YFK」の一人としてロッテの勝利の方程式の一角を担った左腕。